Hugo Ekitiké fühlt sich in Frankfurt zu Hause

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die jüngste Leistungsexplosion von Hugo Ekitiké führt der Stürmer von Eintracht Frankfurt auf das Vertrauen des Trainers und die Unterstützung im Umfeld sowie der Fans an. «Frankfurt ist ein perfektes Match für mich. Ich passe sehr gut hierher und fühle mich mittlerweile zu Hause. Ich will das Vertrauen und die Liebe aller durch hundert Prozent auf dem Platz zurückgeben», sagte der Franzose am Mittwoch.

In den letzten vier Bundesliga-Partien erzielte er drei Tore und gab eine Vorlage. Daran will er auch zum Saisonabschluss an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig anknüpfen. Ein Punkt reicht, um den sechsten Rang gegenüber der TSG 1899 Hoffenheim abzusichern. Bei einer Niederlage könnte der Rivale mit einem Sieg gegen Bayern München noch vorbeiziehen.

Der sechste Platz ist auch deshalb wichtig, falls Borussia Dortmund die Champions League am 1. Juni gewinnt. Dann würde der Bundesliga-Sechste in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten. «Wir haben auf das Finale keinen Einfluss. Natürlich werden wir es verfolgen, schauen in erster Linie am Samstag aber auf uns. Alles kann am letzten Spieltag passieren», sagte der 21-Jährige.

Der in der Winterpause von Paris St. Germain zunächst ausgeliehene und nun fest verpflichtete Ekitiké brauchte eine gewisse Zeit, um sich im Team und in der Bundesliga zurechtzufinden. Die Intensität sei in dieser Liga höher als in Frankreich. «Es war ein Prozess. Ich habe hier das Vertrauen bekommen, bin anerkannt. Dadurch fühle ich mich sehr wohl, auch wenn ich mich noch verbessern kann», sagte er.