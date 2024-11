Meistertitel für Frankfurts Ekitiké noch weit weg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Eintracht Frankfurt hat Hugo Ekitiké den Spaß am Fußball wiedergefunden. Nach der schwierigen Zeit bei Paris Saint-Germain blüht er beim Fußball-Bundesligisten auf und überzeugt Woche für Woche mit starken Leistungen. Gemeinsam mit Sturmpartner Omar Marmoush bildet er das gefährlichste Sturmduo der Liga. «Ich genieße es so sehr, vor den Eintracht-Fans zu spielen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein», sagte der Stürmer in einem Interview der «Sport Bild».