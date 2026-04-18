Eintracht empfängt Leipzig zum Bundesliga-Topspiel
Eintracht Frankfurt darf immer noch auf einen internationalen Startplatz in der kommenden Saison hoffen. Ein Sieg gegen RB Leipzig wäre sehr hilfreich.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Rennen um einen internationalen Startplatz wartet auf Eintracht Frankfurt eine hohe Hürde. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellensiebte heute Abend (18.30 Uhr/Sky) den Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Die Sachsen haben als Vierter 14 Punkte mehr auf dem Konto als die Hessen.
Eintracht-Trainer Albert Riera, der am vergangenen Mittwoch seinen 44. Geburtstag feierte, muss weiter auf die verletzten Kaua Santos, Rasmus Kristensen, Jean-Matteo Bahoya und Nnamdi Collins verzichten. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Ritsu Doan, der in Kürze Vater wird. Sein Einsatz entscheidet sich daher kurzfristig.