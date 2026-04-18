Bundesliga

Eintracht empfängt Leipzig zum Bundesliga-Topspiel

Eintracht Frankfurt darf immer noch auf einen internationalen Startplatz in der kommenden Saison hoffen. Ein Sieg gegen RB Leipzig wäre sehr hilfreich.

Albert Riera will mit Eintracht Frankfurt den siebten Tabellenplatz in der Bundesliga verteidigen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Albert Riera will mit Eintracht Frankfurt den siebten Tabellenplatz in der Bundesliga verteidigen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Rennen um einen internationalen Startplatz wartet auf Eintracht Frankfurt eine hohe Hürde. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellensiebte heute Abend (18.30 Uhr/Sky) den Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Die Sachsen haben als Vierter 14 Punkte mehr auf dem Konto als die Hessen.

Eintracht-Trainer Albert Riera, der am vergangenen Mittwoch seinen 44. Geburtstag feierte, muss weiter auf die verletzten Kaua Santos, Rasmus Kristensen, Jean-Matteo Bahoya und Nnamdi Collins verzichten. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Ritsu Doan, der in Kürze Vater wird. Sein Einsatz entscheidet sich daher kurzfristig.

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