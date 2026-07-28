Fußball

Eintracht Frankfurt holt brasilianisches Abwehrtalent

Markus Krösche bastelt bei Eintracht Frankfurt am Kader für die neue Spielzeit. Nun kommt ein brasilianischer Abwehrspieler aus Portugal an den Main.

Krösche bastelt am Kader für die kommende Saison. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Krösche bastelt am Kader für die kommende Saison. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat das brasilianische Abwehrtalent Otávio verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 ausgestattet. Die Verpflichtung des 20-Jährigen vom portugiesischen Club CF Estrela Amadora teilten die Hessen am Morgen mit. Zu den Transferdetails machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben. Kolportiert wird eine Ablösesumme von knapp fünf Millionen Euro.

«Zu einem Verein mit einer so großen Tradition zu wechseln, der regelmäßig an bedeutenden Wettbewerben teilnimmt, ist ein wahr gewordener Traum und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere», sagte Otávio laut Clubmitteilung. Der Brasilianer bekommt es in Frankfurts Abwehrzentrum mit starker Konkurrenz wie Robin Koch und dem Belgier Arthur Theate zu tun. In einem System mit Dreierkette würden Otávios Chancen auf einen Stammplatz deutlich steigen.

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