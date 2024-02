Krösche: «Kontinuität in den Kader bringen»

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt möchte den aktuellen Bundesliga-Kader langfristig zusammenhalten und umfangreiche Wechsel vermeiden. «Für uns ist jetzt wichtig, eine gewisse Kontinuität zu bekommen und nicht so viele Abgänge zu haben wie in diesem Sommer», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag. «Jetzt geht es darum, dass wir die nächsten Jahre mit dem Großteil des Kaders bestreiten können, um sportliche unsere Ziele zu erreichen.»

«Wir haben jetzt die Fähigkeiten bekommen, die in den letzten Jahren gefehlt haben: Geschwindigkeit und Variabilität in der Offensive sowie Stabilität in der Defensive», erklärte der 43 Jahre alte Krösche. «Da haben wir in den beiden vergangenen Transferfenster einen guten Schritt nach vorn gemacht, nachdem uns im Sommer viele Leistungsträger verlassen haben.»