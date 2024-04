Krösche: Mit Toppmöller in die neue Saison

Der Europa-League-Sieger von 2022 ist im DFB-Pokal und in der Conference League früh ausgeschieden, befindet sich in der Fußball-Bundesliga aber mit Platz sechs auf Europapokal-Kurs. «Wir haben den Zeitpunkt genutzt, den Kader so umzustrukturieren, dass wir die nächsten Jahre erfolgreich sein können. Wir haben einen jungen Trainer dazugeholt. Dass all diese Veränderungen Zeit brauchen, ist einkalkuliert», sagte Krösche. «Den Dino alleine verantwortlich zu machen und ihn alleine zu kritisieren, wäre nicht richtig.»