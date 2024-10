Eintracht Frankfurt in Istanbul ohne Tuta

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Spiel bei Besiktas Istanbul auf Abwehrspieler Tuta verzichten. Der 25 Jahre alte Brasilianer hat die Reise in die türkische Metropole wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht mit angetreten und fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Neben Tuta stehen Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auch die verletzten Kevin Trapp und Oscar Højlund nicht zur Verfügung.