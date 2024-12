Ohne Tuta: Frankfurt will in Leipzig Revanche nehmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will im Spiel bei RB Leipzig seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen und nebenbei gleich noch Revanche für das Pokal-Aus nehmen. In der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei den Sachsen muss Coach Dino Toppmöller aber auf Tuta verzichten. Den Brasilianer plagen Wadenprobleme. Dafür kehrt Hugo Larsson zurück. Zudem kündigte Toppmöller taktische und personelle Anpassungen im Vergleich zum Pokalspiel an.