Frankfurt will in Leipzig Revanche - Tuta fällt aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ohne Tuta will Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig Revanche für die Pokalniederlage nehmen. «Wir wollen das Pokalspiel so nicht stehenlassen. Es gilt, das auf den Platz zu bringen. Ich glaube schon, dass noch eine gewisse Wut im Bauch steckt. Die soll in positive Energie umgewandelt werden», sagte Coach Dino Toppmöller vor dem Bundesligaduell bei den Sachsen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).