Revanche soll der Eintracht Distanz zu Leipzig bringen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will sich bei RB Leipzig für die zwei Saisonniederlagen revanchieren und gleichzeitig den direkten Kontrahenten im Kampf um einen Champions-League-Platz distanzieren. «Wir spüren eine pure Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Wir haben so viel investiert und reingesteckt und haben und nun diese Ausgangsposition. Wir sehen es als Riesenmöglichkeit, die wir mit vollem Elan und einer großen Euphorie angehen», sagte Coach Dino Toppmöller vor dem Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).