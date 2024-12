Eintracht peilt in Leipzig Pokal-Viertelfinale an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem achten Pflichtspielsieg in Serie will Eintracht Frankfurt das Viertelfinale im DFB-Pokal erreichen. Der seit Mitte Oktober ungeschlagene Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga geht leicht favorisiert in das Achtelfinal-Duell bei RB Leipzig am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Die Sachsen warten seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg.