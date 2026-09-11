Eintracht Frankfurt stattet Talent mit Profivertrag aus
Eintracht Frankfurt setzt weiter auf Talente. Julian Etse erhält seinen ersten Profivertrag.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Talent Julian Etse mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Hessen mitteilten, soll sich der 20 Jahre alte Abwehrspieler in Ruhe auf höherem Niveau entwickeln. Er habe in den vergangenen Monaten einen sehr großen Schritt gemacht und bringe spannende Voraussetzungen für die Position des Innenverteidigers mit, sagte Sportdirektor Timmo Hardung.
Etse spielt aktuell in der U21. Im Training beim Bundesliga-Team soll er sich nun an die Anforderungen des Profifußballs heranarbeiten. Ausgebildet wurde er beim VfL Bochum, ehe vor einem Jahr zum Drittligisten SSV Ulm 1846 wechselte. Nach einer halbjährigen Leihe beim TSV Steinbach Haiger schloss sich Etse im Sommer der Eintracht an.