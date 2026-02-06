Bundesliga

Eintracht Frankfurt verleiht Ngankam nach Österreich

Für Jessic Ngankam geht es weiter nach Österreich. Dort soll der Stürmer Spielpraxis bekommen.

Jessic Ngankam verlässt Eintracht Frankfurt (Archivbild). Foto: Jan Woitas/dpa
Jessic Ngankam verlässt Eintracht Frankfurt (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Stürmer Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt soll bis zum Saisonende in Österreich Spielpraxis sammeln. Wie der hessische Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Offensivspieler zum österreichischen Pokalsieger Wolfsberger AC verliehen. Ngankam war im Sommer 2023 von Hertha BSC Berlin zur Eintracht gekommen, für die er bisher 27 Pflichtspiele absolvierte. 

Ngankam war 2024 an Liga-Konkurrent FSV Mainz 05 verliehen, in der Saison 2024/25 spielte er auf Leihbasis bei Hannover 96. «Jessic hatte vor allem aufgrund seiner schweren Verletzung im vergangenen Jahr keine einfache Zeit. Für ihn ist es jetzt wichtig, wieder in den Spielrhythmus zu kommen», sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

