Hannover leiht Angreifer Ngankam von Eintracht Frankfurt aus

Frankfurt am Main/Hannover (dpa) - Eintracht Frankfurt leiht Offensivspieler Jessic Ngankam an den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 aus. Die beiden Clubs verkündeten das einjährige Leihgeschäft am Freitagabend. Beim Europa-League-Teilnehmer aus Hessen besitzt der 23-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Schon in der Rückrunde der Vorsaison lief Ngankam nicht für die Eintracht auf, sondern für den Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05. Bei den Niedersachsen soll der Stürmer schon am Sonntag beim öffentlichen Trainingsauftakt dabei sein.