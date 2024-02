Eintracht Frankfurt verleiht Paxten Aaronson nach Arnheim

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Paxten Aaronson bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim verliehen. Wie die Hessen mit Ende der Transferperiode am Donnerstagabend mitteilten, soll der junge US-Amerikaner in Arnheim mehr Spielpraxis sammeln.