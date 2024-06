Eintracht verlängert mit Aaronson bis 2028

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeld-Talent Paxten Aaronson verlängert. Der neue Kontrakt mit dem Profi aus den USA laufe bis 30. Juni 2028, teilte der Verein am Freitag mit. Zunächst aber werde der 20-Jährige für eine Saison an den FC Utrecht in den Niederlanden verliehen.