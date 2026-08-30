Bundesliga

Eintracht Frankfurt verleiht Theate nach Bologna

Der belgische Nationalspieler verlässt die Hessen nach zwei Jahren in Richtung Italien.

Arthur Theate wechselt auf Leihbasis nach Italien. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Arthur Theate wechselt auf Leihbasis nach Italien. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat seinen Kader kurz vor dem Ende der Transferphase weiter verschlankt. Der Fußball-Bundesligist verleiht den belgischen Nationalspieler Arthur Theate an den FC Bologna. Der italienische Erstligist, für den Theate bereits in der Saison 2021/22 spielte, sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler kam 2024 von Stade Rennes zu den Hessen, für die er 75 Pflichtspiele absolvierte. Im Sommer spielte er mit Belgien auch bei der WM. In den Planungen von Eintracht-Trainer Adi Hütter spielte Theate in dieser Saison aber keine Rolle mehr. 

«Wir bedanken uns bei Arthur für die vergangenen beiden Jahre und seinen Einsatz im Trikot von Eintracht Frankfurt. Er hat sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Saison in Bologna», sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung.

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