Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurts Maßstab für Europa

Eintracht Frankfurt will irgendwie einen internationalen Startplatz erobern. Die Leistungen der vergangenen Wochen machen aber wenig Mut. Der Trainer spricht nun von einem Pflichtsieg kommende Woche.

Albert Riera erwartet nun einen Heimsieg gegen den Hamburger SV. Foto: Daniel Löb/dpa
Albert Riera erwartet nun einen Heimsieg gegen den Hamburger SV.

Augsburg (dpa/lby) - Die verschenkten Punkte in Augsburg nervten Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera. «Wir hätten gewinnen müssen. Mit drei Punkten wäre es leichter, unser Ziel am 16. Mai zu erreichen», sagte der Spanier nach dem 1:1 (0:1) beim FC Augsburg.

Das Ziel ist klar: Europa. Doch im aktuellen Frankfurter Tempo wird das vor dem Saisonfinale am 16. Mai schwer genug. Zwar reicht schon der siebte Tabellenplatz in der Bundesliga, um kommende Saison international zu spielen. Doch fünf Punkte aus den vergangenen fünf Partien sind eigentlich zu wenig. «Wir müssen an uns denken und unseren Job machen», sagte Riera, der ob der mageren Ausbeute und fehlender Entwicklung des Teams seit seinem Amtsantritt Anfang Februar in der Kritik steht.

Riera lobt die Reaktion der Eintracht

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Die Eintracht ist aktuell sogar Siebter. Doch der punktgleiche SC Freiburg kann am Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Dortmund vorbeiziehen. «Wenn wir die zweite Halbzeit als Maßstab nehmen, wenn wir das hinbekommen in den nächsten drei Spielen, dann werden wir genug Punkte holen, um in Europa einzuziehen», meinte Sportvorstand Markus Krösche trotzig.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Frankfurter gegen Augsburg tatsächlich mehr Laufbereitschaft, mehr Leidenschaft, mehr Hingabe. «Diese Mannschaft spürt keine Angst, das sieht man an der Reaktion, dass wir gewinnen wollten», lobte Riera sein Team, das kurz vor der Halbzeit durch Anton Kade (44. Minute) in Rückstand geraten war. Joker Ritsu Doan (66.) glich nach dem Seitenwechsel noch aus.

Am Ende wurde es trotzdem nur ein Punkt. Drei Spieltage vor dem Saisonende sollte sich die Eintracht keinen Ausrutscher mehr erlauben. Vor dem Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten Hamburger SV am kommenden Samstag sprach Riera daher von einem «Pflichtsieg».

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