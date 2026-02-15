Eintracht-Frauen erzielen klaren Sieg in Jena
Die Frankfurterinnen gewinnen das Bundesligaduell beim Schlusslicht mit 4:1. Schweizerin Geraldine Reuteler trifft dreimal.
Frankfurt (dpa/lhe) - Dreifachtorschützin Geraldine Reuteler hat die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt zu einem 4:1 (2:0) gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena geführt. Die Schweizerin sorgte in der Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld schon in der vierten Minute nach einer Ecke für den Führungstreffer und legte in der 31. und 91. Minute per Kopf nach.
Auch die deutsche Nationalspielerin Nicole Anyomi konnte ein Tor verbuchen (47.). Den späten Ehrentreffer für Jena erzielte Lisa Gora (88.). Einen Foulelfmeter schoss Isabella Jaron in der 26. Minute ans Lattenkreuz.
Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Eintracht liegt als Tabellenvierter weiter gut im Rennen um die Plätze für die Qualifikation zur Champions League. Die Frankfurterinnen haben auf Bayer Leverkusen auf Platz drei nur einen Punkt Rückstand, müssen aber noch ein Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim absolvieren.
Bevor es für die in Jena klar dominierenden Hessinnen in der Liga am 23. Februar mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weitergeht, wollen sie am Mittwoch beim FC Nordsjaelland den Einzug ins Halbfinale Europa Cups sicherstellen. Das Hinspiel gegen die Däninnen hatten sie 4:0 gewonnen.