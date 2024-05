Eintracht-Frauen gewinnen letztes Saison-Heimspiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben ihr letztes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison erfolgreich bestritten und die Teilnahme an der Champions League endgültig perfekt gemacht. Die Hessinnen gewannen am Montagabend zum Abschluss des 21. Spieltages gegen den SC Freiburg mit 4:2 (2:1) und haben mit 41 Punkten den dritten Tabellenplatz sicher.