Österreicherin Schasching verlässt Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Mittelfeldspielerin Annabel Schasching verlässt die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg und wechselt im Sommer zum Ligakonkurrenten RB Leipzig. Die österreichische Nationalspielerin habe sich entschieden, ihren Vertrag nicht zu verlängern, sagte Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick in einer Mitteilung des Sport-Clubs. Sie werde die Zeit in Freiburg, ihrer ersten Profistation in Deutschland nie vergessen, erklärte Schasching.