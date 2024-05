Österreicherin Hanshaw verlässt Eintracht-Fußballerinnen

Hanshaw war zur Saison 2018/2019 nach Hessen gekommen. Für Frankfurt stand sie in mehr als 130 Pflichtspielen auf dem Rasen. «Es fällt mir schwer, diese besondere und prägende Zeit in wenigen Sätzen zu beschreiben. Die Zeit bei Eintracht Frankfurt war für mich mehr als nur Fußball. Sie war eine Zeit voller unvergesslicher Momente und wertvoller Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde», so Hanshaw.