Sechs Abgänge bei Eintracht-Frauen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sechs Spielerinnen verlassen die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt am Saisonende. Während die Verträge von Cara Bösl, Jonna Brengel, Verena Hanshaw, Virginia Kirchberger und Shekiera Martinez auslaufen und nicht verlängert werden, wurde der Kontrakt von Hannah Johann auf Wunsch der Spielerin aufgelöst. Die 21-Jährige will sich verstärkt ihrem Studium in den USA widmen, wie der Verein am Freitag mitteilte. Das Sextett wird im letzten Saison-Heimspiel der Eintracht gegen den SC Freiburg am kommenden Montag (19.30 Uhr) feierlich verabschiedet.