Eintracht-Frauen landen lockeres 5:1 gegen Duisburg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben eine Pflichtaufgabe in der Bundesliga ohne Probleme abgehakt. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag mit 5:1 (4:0) gegen Tabellen-Schlusslicht MSV Duisburg. Damit landete der Champions-League-Teilnehmer den zweiten Sieg im fünften Saisonspiel.

Sara Doorsoun (5. Minute), Lara Prasnikar (23.), Laura Freigang (40.) und Barbara Dunst (42.) sorgten mit ihren Treffern bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Danach erhöhte Freigang vor 2236 Zuschauern per Foulelfmeter auf 5:0 (64.). MSV-Torfrau Ena Mahmutovic hatte Nicole Anyomi zuvor im Strafraum zu Fall gebracht. Die eingewechselte Shekiera Martinez brachte in der Schlussphase das Kunststück fertig, einen Meter vor der Torlinie den Ball über die Latte zu schießen. Meret Günster verkürzte in der Nachspielzeit per Elfmeter noch auf 1:5.