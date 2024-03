Eintracht-Frauen mit Pflichtsieg in Duisburg

Duisburg (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um einen internationalen Startplatz einen wichtigen Pflichtsieg gefeiert. Dank eines Blitzstarts kamen die Hessinnen am 16. Bundesliga-Spieltag beim Schlusslicht MSV Duisburg zu einem 2:1 (2:0) und rückten damit wieder bis auf einen Punkt an den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim heran.

Nicole Anyomi brachte die Eintracht am Sonntagabend bereits in der 1. Minute in Führung, die Barbara Dunst (4.) wenig später ausbaute. Vanessa Fürst (63.) erzielte mit einer direkt verwandelten Ecke den Anschlusstreffer für die Gastgeberinnen. Mehr ließen die Frankfurterinnen aber nicht zu.