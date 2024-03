Eintracht-Frauen im DFB-Pokal-Halbfinale

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt haben den nächsten Schritt in Richtung Pokalfinale gemacht. Die Hessinnen gewannen am Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die MSV Duisburg mit 4:1 (2:0) und stehen in der Vorschlussrunde. Die Tore im Stadion am Brentanobad erzielten Lisanne Gräwe (6. Minute), Laura Prasnikar (11.), Nicole Anyomi (41.) und Shekiera Martinez (77). Für den MSV traf Samantha Jerabek (66.).