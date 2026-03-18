Eintracht-Frauen gewinnen wichtiges Spiel um Platz drei
Die Frankfurterinnen ziehen mit einem Sieg an der TSG Hoffenheim vorbei. Rebecka Blomqvist feiert einen Doppelpack.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um die Qualifikationsplätze für die Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Hessinnen gewannen das Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0) und zogen in der Tabelle am Rivalen vorbei.
Doppeltorschützin Rebecka Blomqvist brachte die Gastgeberinnen vor 3.214 Zuschauern bereits in der 1. Minute nach einem Patzer von TSG-Keeperin Laura Dick in Führung und legte in der 65. Minute nach. Die Eintracht hat als Tabellendritter jetzt 36 Punkte auf dem Konto, Hoffenheim folgt mit 35 Zählern.
Cheftrainer Niko Arnautis veränderte seine Startformation im Vergleich zur 2:4-Niederlage in Bremen auf vier Positionen und schickte Nadine Riesen, Elisa Senß, Geraldine Reuteler und an ihrem 25. Geburtstag Marthine Östenstad von Beginn an aufs Feld. Die Eintracht dominierte die Begegnung die meiste Zeit über. Die Gäste spielten gut mit, blieben aber ungefährlich.
Für die Frankfurterinnen geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV weiter.