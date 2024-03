Eintracht-Frauen hoffen auf Pokal-Coup beim FC Bayern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt hoffen im DFB-Pokal auf eine Überraschung beim favorisierten FC Bayern München. Das Team von Trainer Niko Arnautis tritt an diesem Sonntag (15.45 Uhr/ARD und Sky) im Halbfinale beim Bundesliga-Spitzenreiter an. Zum zweiten Mal nach 2021 können die Eintracht-Frauen ins Pokalendspiel einziehen. Damals unterlagen die Frankfurterinnen vor leeren Rängen in der Corona-Pandemie erst in der Verlängerung dem VfL Wolfsburg.