Frankfurt bleibt dank kuriosem Elfmeter an Wolfsburg dran

Hoffenheim (dpa) - Dank eines kuriosen Handelfmeters bleibt Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga an Tabellenführer VfL Wolfsburg dran. Beim 1:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim profitierte Siegtorschützin Sara Doorsoun von einem Aussetzer von TSG-Abwehrspielerin Marta Cazalla. Die 27-Jährige stoppte den Ball im eigenen Strafraum mit der rechten Hand, nachdem ihr TSG-Torhüterin Laura Dick den Ball zugerollt hatte. Offenbar hatte Cazalla gedacht, der Ball sei zuvor im Aus gewesen - was aber nicht der Fall war. Schiedsrichter Franziska Wildfeuer entschied sofort auf Handelfmeter.