Eintracht-Frauen bleiben an Hoffenheim dran

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen Werder Bremen Kontakt zu Champions-League-Rang drei gehalten. Die Nationalspielerinnen Nicole Anyomi (50. Minute) und Laura Freigang (60.) erzielten am Montagabend im eigenen Stadion die Tore für die Hessinnen, die mit dem Sieg bis auf einen Punkt an die TSG Hoffenheim heranrückten.

Gegen Bremen tat sich Frankfurt zunächst schwer. Doch nach der Pause sorgte Anyomi mit einem wuchtigen Schuss für das erlösende Führungstor. Als Freigang später per Kopfball nach einer Ecke nachlegte, war die Partie entschieden. Während die Eintracht gegen die TSG noch um Rang drei kämpft, befindet sich Bremen als Siebter (21 Punkten) im Mittelfeld.

Nach der anstehenden Länderspielpause geht es am 12. April weiter. Bereits am Freitag (18.30 Uhr) empfängt Werder dann zum Auftakt des 18. Spieltags Aufsteiger RB Leipzig. Frankfurt spielt am 13. April (14.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen.