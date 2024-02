Sieg gegen Essen: Eintracht-Frauen festigen Rang drei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit einem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen SGS Essen den dritten Platz in der Bundesliga gefestigt. Nationalspielerin Sara Doorsoun traf am Sonntagabend in der 62. Minute zum verdienten Erfolg für die Hessinnen, die nun 26 Punkte auf ihrem Konto haben.