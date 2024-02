Frankfurts Fußballerinnen enttäuschen in Leipzig

Leipzig (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga eine unerwartete Niederlage kassiert. Durch das 1:2 (0:1) am Freitagabend beim Aufsteiger RB Leipzig verpassten es die Hessinnen, den Abstand zu den beiden Top-Teams Bayern München und VfL Wolfsburg vorübergehend zu verkürzen. Leipzigs Torjägerin Vanessa Fudalla (11./90.+1) traf für die Gastgeberinnen doppelt. Remina Chiba gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit nur noch der Anschluss.