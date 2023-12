Eintracht Frauen im Estádio da Luz von Lissabon gefordert

Lissabon (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt hoffen bei ihrem Gastspiel bei Benfica Lissabon auf einen weiteren Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League. «Wir reisen mit viel Selbstbewusstsein und voller Vorfreude an. Trotzdem wissen wir auch, dass jedes Spiel seine eigene Geschichte hat und es schwer wird», sagte Trainer Niko Arnautis vor der dritten Gruppenpartie (21.00 Uhr/DAZN) im 65.000 Zuschauer fassenden Estádio da Luz an.

Das Selbstvertrauen des Bundesliga-Dritten resultiert auch aus dem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag. Die beiden Clubs gelten wieder als größte Anwärter auf den dritten deutschen Platz in der Königsklasse für die kommende Saison, nachdem der VfL Wolfsburg und der FC Bayern die Meisterschaft in den vergangenen Jahren immer unter sich ausgemacht haben. Während Wolfsburg die Gruppenphase verpasst hat, spielen die Münchnerinnen am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen Ajax Amsterdam.

Die Eintracht-Frauen hatten zuletzt zu Hause eine ganz starke erste Halbzeit gegen den FC Barcelona hingelegt, unterlagen am Ende dem Titelverteidiger aber mit 1:3. Barcelona führt die Tabelle der Gruppe 1 mit sechs Punkten an. Die zum Auftakt erfolgreichen Frankfurterinnen (2:1 beim FC Rosengard in Schweden) liegen vor Lissabon (beide 3) auf Rang zwei.