Eintracht-Fußballerinnen droht Aus: Nur 1:1 gegen Benfica

Frankfurt (dpa) - Den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt droht in der Gruppenphase der Champions League das Ausscheiden. Der Bundesliga-Dritte schaffte am Donnerstagabend im Heimspiel gegen Benfica Lissabon trotz Führung nur ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. In der Nachspielzeit verschoss Laura Freigang einen Elfmeter zum möglichen Sieg.