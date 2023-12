Endspiel für Eintracht-Frauen: Nur Sieg gegen Benfica hilft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im ersten Gruppen-Endspiel der Königsklasse zählt für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon nur ein Sieg. Nach dem 0:1 in der Vorwoche beim portugiesischen Meister muss der Tabellendritte der Bundesliga die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr) unbedingt gewinnen, um sich die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu erhalten.

Die Eintracht hat derzeit drei Punkte auf dem Konto und liegt in der Gruppe A hinter Titelverteidiger FC Barcelona (9) und Lissabon (6) auf Rang drei. «Wir wollen gewinnen, drei Punkte sind das Wichtigste. Mit zwei Toren zu gewinnen, wäre natürlich noch besser», sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis am Mittwoch über die Ausgangslage. Damit würde man den Direktvergleich für sich entscheiden, der bei Punktgleichheit am Ende den Ausschlag gibt.