Eintracht-Frauen wollen erste Champions-League-Hürde nehmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit großen Erwartungen gehen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in die erste Runde der Champions League. Und das Ziel ist klar. Wie in der abgelaufenen Saison wollen die Eintracht-Frauen in die Gruppenphase des Wettbewerbs einziehen, um das Abenteuer in der Königsklasse möglichst lange genießen zu können.