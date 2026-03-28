Eintracht-Fußballerinnen drehen Spiel in Köln
Nach Hegerings Kopfball-Schock zeigen Frankfurts Frauen echte Comeback-Qualitäten. Welche Szene für Diskussionen sorgt und warum Chiba gefeiert wird.
Köln (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Bundesligaduell gegen den 1. FC Köln einen 2:1 (0:1)-Arbeitssieg erzielt. Kapitänin Laura Freigang (58. Minute) und Remina Chiba (63.) konnten die intensiv geführte Partie in der zweiten Halbzeit noch drehen, nachdem Marina Hegering die Gastgeberinnen schon in der zweiten Minute nach einer Ecke per Kopfball in Führung gebracht hatte.
Die Hessinnen festigten mit dem Erfolg vor 2.050 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion den wichtigen Rang drei, der am Ende der Saison mit einem Qualifikationsplatz für die Champions League verbunden ist. Köln bleibt Achter.
Hitzige Partie
Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen den BK Häcken aus Schweden im Halbfinal-Hinspiel des Europa Cups am Mittwoch hatte Eintracht-Trainer Niko Arnautis in seiner Formation auf insgesamt fünf Positionen rotiert. So ließ er die frisch gekürte Asienmeisterin Chiba von Beginn an im Sturm auflaufen.
Die Japanerin verbuchte in der ersten halben Stunde die einzige Chance für die Gäste, die in der hitzig geführten Partie ansonsten erst mal ungefährlich und unpräzise blieben. Ein Tritt von Anna-Lena Stolze gegen den Fuß von Freigang im Strafraum, der die Frankfurter Spielführerin zu Fall brachte, wurde von Schiedsrichterin Fabienne Michel nicht geahndet. In der zweiten Hälfte wurde die Eintracht druckvoller und effektiver und verdiente sich damit den Sieg.
Für die Frankfurterinnen geht es nun wieder auf internationaler Ebene weiter: Am Donnerstag steht in Göteborg das Rückspiel gegen Häcken an.