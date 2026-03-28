Fußball

Eintracht-Fußballerinnen drehen Spiel in Köln

Nach Hegerings Kopfball-Schock zeigen Frankfurts Frauen echte Comeback-Qualitäten. Welche Szene für Diskussionen sorgt und warum Chiba gefeiert wird.

Asienmeisterin Remina Chiba sorgt für den Führungstreffer. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Asienmeisterin Remina Chiba sorgt für den Führungstreffer. (Archivbild)

Köln (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Bundesligaduell gegen den 1. FC Köln einen 2:1 (0:1)-Arbeitssieg erzielt. Kapitänin Laura Freigang (58. Minute) und Remina Chiba (63.) konnten die intensiv geführte Partie in der zweiten Halbzeit noch drehen, nachdem Marina Hegering die Gastgeberinnen schon in der zweiten Minute nach einer Ecke per Kopfball in Führung gebracht hatte. 

Die Hessinnen festigten mit dem Erfolg vor 2.050 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion den wichtigen Rang drei, der am Ende der Saison mit einem Qualifikationsplatz für die Champions League verbunden ist. Köln bleibt Achter.

Hitzige Partie

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen den BK Häcken aus Schweden im Halbfinal-Hinspiel des Europa Cups am Mittwoch hatte Eintracht-Trainer Niko Arnautis in seiner Formation auf insgesamt fünf Positionen rotiert. So ließ er die frisch gekürte Asienmeisterin Chiba von Beginn an im Sturm auflaufen. 

Die Japanerin verbuchte in der ersten halben Stunde die einzige Chance für die Gäste, die in der hitzig geführten Partie ansonsten erst mal ungefährlich und unpräzise blieben. Ein Tritt von Anna-Lena Stolze gegen den Fuß von Freigang im Strafraum, der die Frankfurter Spielführerin zu Fall brachte, wurde von Schiedsrichterin Fabienne Michel nicht geahndet. In der zweiten Hälfte wurde die Eintracht druckvoller und effektiver und verdiente sich damit den Sieg. 

Für die Frankfurterinnen geht es nun wieder auf internationaler Ebene weiter: Am Donnerstag steht in Göteborg das Rückspiel gegen Häcken an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Olympia-Bronze: Hegering beendet DFB-Karriere
Frauenfußball

Nach Olympia-Bronze: Hegering beendet DFB-Karriere

Nach 42 Länderspielen macht die Abwehrspielerin Schluss im Nationalteam. Sie hinterlässt sportlich und menschlich eine große Lücke.

13.09.2024

Dank Keeperin Berger: Fußballerinnen im Olympia-Halbfinale
Frauen bei Olympia

Dank Keeperin Berger: Fußballerinnen im Olympia-Halbfinale

Das Viertelfinale gerät für Alexandra Popp und Co. zu einem nervenaufreibenden und kräftezehrenden Geduldsspiel. Am Ende ist Ann-Katrin Berger die Heldin - und der Olympia-Traum lebt weiter.

03.08.2024

EM-Qualifikation

DFB-Frauen ohne Popp und Hegering

Hort Hrubesch holt bei den deutschen Frauen Lina Magull zurück und nominiert einen Neuling aus Spanien. Auf zwei ganz wichtige Kräfte muss er erst mal verzichten.

26.03.2024

Fußball

Eintracht-Frauen verpflichten WM-Teilnehmerin Remina Chiba

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt verpflichten eine Stürmerin aus Japan. Bei der WM im vergangenen Sommer spielte sie nur eine Nebenrolle.

10.01.2024

DFB-Frauen

Brand wieder voll im Training - Hegering fraglich

28.07.2023