Dank Keeperin Berger: Fußballerinnen im Olympia-Halbfinale

Marseille (dpa) - Beim spontanen Siegerfoto brüllten Elfmeterheldin Ann-Katrin Berger und ihre Mitspielerinnen ihre ganze Freude raus, Bundestrainer Horst Hrubesch strahlte über das ganze Gesicht. Nach zwei gehaltenen Schüssen vom Punkt verwandelte die Torhüterin den letzten Elfmeter cool selbst. Beim nervenaufreibenden Krimi im Olympia-Viertelfinale in Marseille gegen Kanada hieß es am Ende 4:2 für das Team von Hrubesch, nachdem in regulärer Spielzeit und Verlängerung keine Tore gefallen waren. Damit lebt der Traum von einer Medaille bei den Olympischen Spielen weiter für die DFB-Frauen - im Halbfinale am Dienstag gibt es nun in Lyon ein Wiedersehen mit den USA.