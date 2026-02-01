Eintracht-Fußballerinnen verpassen Sieg in Leipzig
Frankfurt startet mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden bei RB ins Jahr. Victoria Krug verdirbt den Hessinnen den Abend mit einem Tor in der letzten Spielminute.
Frankfurt (dpa) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind in ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Mit 2:2 (1:0) schlossen sie ihr Gastspiel bei RB Leipzig am Sonntagabend ab. Kapitänin Laura Freigang an ihrem 28. Geburtstag (24. Minute) und Ereleta Memeti (48.) hatten die Gäste in Führung gebracht. Den Leipzigerinnen Lisa Baum (53.) und Victoria Krug in der letzten Minute der Nachspielzeit gelang jedoch der Ausgleich.
Vor 900 Zuschauern im Trainingszentrum Cottaweg hielt Eintracht-Keeperin Lina Altenburg in der 35. Minute einen von Delice Boboy geschossenen Foulelfmeter. Sara Doorsoun, die nach ihrer Rückkehr aus den USA an den Main von Trainer Niko Arnautis gleich in die Startelf berufen wurde, hatte diesen bei einem Sololauf der Schützin mit einer Notbremse im Strafraum verursacht und dafür die Gelbe Karte gesehen.
Die Frankfurterinnen bleiben damit in der Tabelle auf dem siebten Platz, mit vier Punkten Rückstand auf die drittplatzierten Leverkusenerinnen, haben aber eine Partie weniger absolviert, weil ihr Heimspiel gegen Hoffenheim eine Woche zuvor wetterbedingt ausgefallen war. An diesem Mittwoch (18.00 Uhr) soll es nachgeholt werden.