Bundesliga

Eintracht-Fußballerinnen verpassen Überraschung in München

Die Frankfurterinnen verlieren ihr vorletztes Bundesligaspiel bei Meister FC Bayern. Trotzdem könnte am Montag das Ticket für die Königsklassen-Qualifikation sicher sein.

Lisanne Gräwe (links) und die Eintracht mühten sich gegen die Bayern (hier Pernille Harder) vergeblich. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Lisanne Gräwe (links) und die Eintracht mühten sich gegen die Bayern (hier Pernille Harder) vergeblich.

München (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Qualifikation für die Champions League weiterhin nicht sicher. Beim bereits feststehenden Meister Bayern München verloren die Hessinnen ihr vorletztes Saisonspiel 0:2 (0:1). Arianna Caruso (12. Minute) und Pernille Harder (47.) sorgten für die Tore der Gastgeberinnen. Für die Hessinnen hatte die wieder in die Startelf zurückgekehrte Kapitänin Laura Freigang in der 21. Minute per Kopf eine der besten Chancen, doch Bayern-Keeperin Mala Grohs parierte.

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Der Tabellendritte, bei dem Top-Stürmerin Nicole Anyomi für den Rest der Saison verletzt ausfällt, lief vor 2.500 Zuschauern im ausverkauften Bayern Campus dem frühen Rückstand im weiteren Verlauf der Partie vergeblich hinterher. In allen Statistiken dominierten die Favoritinnen, obwohl auch sie sich nicht als effektiv erwiesen. Nach dem Abpfiff bekamen die Münchnerinnen die Meisterschale überreicht.

Trotz der verpassten Überraschung könnten die Frankfurterinnen schon an diesem Montag ihr Ticket für das internationale Geschäft sicher haben, falls die Konkurrenz Punkte liegen lässt. Ansonsten hätten sie es in der Hand, sich den Europa-Startplatz bei ihrem letzten Heimspiel am 17. Mai gegen Union Berlin zu sichern.

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