Fußball-Bundesliga

Eintracht gehen die Torhüter aus: Auch Grahl verletzt

Torwart-Not bei Eintracht Frankfurt: Nicht nur Kauã Santos fehlt dem Bundesligisten verletzt, sondern nun auch noch Jens Grahl. Das könnte für einen 19-Jährigen die Chance auf einen Kaderplatz sein.

Jens Grahl (r) fehlt Eintracht Frankfurt in den kommenden Wochen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Jens Grahl (r) fehlt Eintracht Frankfurt in den kommenden Wochen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga auf Ersatzkeeper Jens Grahl verzichten. Wie der Club mitteilte, zog sich der 37-Jährige im Training eine Oberschenkelverletzung zu. Die Nummer drei der Eintracht werde «in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen», hieß es.

Damit ist aus dem für die Bundesliga vorgesehenen Torhüter-Trio der Frankfurter nur noch Michael Zetterer einsatzfähig. Auch die eigentliche Nummer eins, Kauã Santos, fehlt verletzt. Der Brasilianer leidet seit Anfang März an einem Innenbandriss im Knie.

19-Jähriger als Kaderkandidat

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Als möglicher Ersatzkeeper und für einen Platz im Kader am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr) kommt Amil Siljevic infrage. Der 19-Jährige bestritt in dieser Saison 25 Spiele in der fünftklassigen Hessenliga für die Zweitvertretung der Frankfurter. Außerdem absolvierte er acht Partien in der UEFA Youth League.

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