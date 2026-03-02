Fußball-Bundesliga

Frankfurt bangt um Torwart Kauã Santos: «Drücken die Daumen»

Eintracht Frankfurt sorgt sich nach dem Sieg gegen den SC Freiburg um Keeper Kauã Santos. Das Kreuzband ist wohl nicht betroffen. Das Wechselspiel im Eintracht-Tor könnte in die nächste Runde gehen.

Eintracht Frankfurts Torwart Kauã Santos musste gegen den SC Freiburg früh ausgewechselt werden. Foto: Uwe Anspach/dpa
Eintracht Frankfurts Torwart Kauã Santos musste gegen den SC Freiburg früh ausgewechselt werden.

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt nach dem frühen Verletzungsschock beim 2:0 gegen den SC Freiburg um Torwart Kauã Santos. «Ich habe mir die Wiederholung auf dem Video angesehen. Die Aktion sieht nicht gut aus. Wir hoffen das Beste und drücken die Daumen», sagte Frankfurts Coach Albert Riera. Der 43-Jährige ging am Sonntagabend davon aus, dass es heute mehr Klarheit über das Ausmaß der Verletzung geben wird.

Kauã Santos hatte sich bei einem Zweikampf ausgerechnet gegen den Ex-Frankfurter Igor Matanovic am rechten Knie verletzt. Gespielt waren da gerade einmal 17 Sekunden. 

Im vergangenen Jahr fiel der brasilianische Keeper wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie monatelang aus. Die Verletzung wurde damals konservativ und damit ohne Operation behandelt. Doch ein erneuter Kreuzbandriss droht wohl nicht. «Nein, das Kreuzband ist es wohl nicht», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Welche Verletzung der 22-Jährige habe, wisse aber auch er nicht.

Koch hofft - Zetterer steht bereit

Die Mitspieler von Kauã Santos machen sich jedenfalls Sorgen. «Ich hoffe natürlich wie jeder, dass es nicht so schlimm ist. Natürlich extrem bitter direkt in der ersten Minute so eine Aktion. Wir hoffen, dass es nicht so dramatisch ist, wie es jetzt aussah», sagte Kapitän Robin Koch.

Für Kauã Santos kam Michael Zetterer in die Partie. Der 30-Jährige, der im vergangenen Sommer von Werder Bremen nach Frankfurt gewechselt war, zeigte eine fehlerfreie Vorstellung. «Das ist nicht so einfach, aus der kalten Hose dann da ins Tor zu gehen. Von daher sieht man ein bisschen seine Erfahrung, die er hat in gewissen Situationen. Und er hat auch den einen oder anderen Ball gut gehalten», sagte Krösche.

Zuletzt häufige Wechsel im Eintracht-Tor

Sollte Kauã Santos länger ausfallen, würde das Wechselspiel im Eintracht-Tor weitergehen. Nach dem Kreuzbandriss von Kauã Santos stand zu Beginn der Saison zunächst Zetterer im Tor. Als der Brasilianer dann fit war, wurde er von Rieras Vorgänger Dino Toppmöller zur Nummer eins bestimmt. Nach mehreren Patzern machte Toppmöller Ende Oktober Zetterer zum Stammkeeper. Nachdem auch der Routinier nicht überzeugen konnte, hütete seit Beginn des Jahres 2026 wieder Kauã Santos das Eintracht-Tor.

