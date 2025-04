Trapp vor Rückkehr - Götze fehlt in Augsburg

Frankfurt/Main (dpa) - Bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht nach dem Aus in der Europa League ein Comeback von Torhüter Kevin Trapp bevor. Der 34-Jährige soll entweder am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg oder am kommenden Samstag gegen RB Leipzig in den Kader zurückkehren, wie Dino Toppmöller vor dem Bundesliga-Spieltag sagte.