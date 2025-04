«Weltklasse» von Kauã Santos: Frankfurt und die Trapp-Frage

London (dpa) - Kevin Trapp hatte mit den besten Blick. Auf der Bank verfolgte der verletzt im Kader fehlende Kapitän von Eintracht Frankfurt das packende 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur. Und der 34-Jährige sah, dass er an diesem Frühlingsabend in einem der großen Londoner Fußball-Tempel gar nicht so schmerzlich vermisst wurde.