Eintracht hofft auf ersten Sieg im neuen Jahr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will endlich den ersten Sieg in diesem Jahr feiern. Die Hessen warten vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) nun schon seit neun Pflichtspielen auf einen Erfolg.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der zuvor letzte Sieg in der Fußball-Bundesliga gelang den Frankfurtern Mitte Dezember beim 1:0 gegen den FC Augsburg. Mit 28 Punkten ist die Eintracht in der Tabelle mittlerweile auf Rang acht zurückgefallen. Der Rückstand auf einen internationalen Startplatz beträgt bereits acht Zähler.