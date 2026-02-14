Eintracht hofft auf ersten Sieg im neuen Jahr
Seit Mitte Dezember wartet Eintracht Frankfurt auf einen Pflichtspielerfolg. Gegen Borussia Mönchengladbach soll die Negativserie endlich enden.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will endlich den ersten Sieg in diesem Jahr feiern. Die Hessen warten vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) nun schon seit neun Pflichtspielen auf einen Erfolg.
Der zuvor letzte Sieg in der Fußball-Bundesliga gelang den Frankfurtern Mitte Dezember beim 1:0 gegen den FC Augsburg. Mit 28 Punkten ist die Eintracht in der Tabelle mittlerweile auf Rang acht zurückgefallen. Der Rückstand auf einen internationalen Startplatz beträgt bereits acht Zähler.
Bei seinem Heimdebüt muss der neue Trainer Albert Riera weiter auf die Offensivkräfte Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Michy Batshuayi und Can Uzun sowie Abwehrspieler Arthur Theate verzichten.