Fußball-Bundesliga

Eintracht hofft auf ersten Sieg im neuen Jahr

Seit Mitte Dezember wartet Eintracht Frankfurt auf einen Pflichtspielerfolg. Gegen Borussia Mönchengladbach soll die Negativserie endlich enden.

Eintracht Frankfurts Neu-Trainer Albert Riera hofft gegen Borussia Mönchengladbach auf das Ende der Negativserie. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Eintracht Frankfurts Neu-Trainer Albert Riera hofft gegen Borussia Mönchengladbach auf das Ende der Negativserie. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will endlich den ersten Sieg in diesem Jahr feiern. Die Hessen warten vor dem Duell gegen Borussia Mönchengladbach heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) nun schon seit neun Pflichtspielen auf einen Erfolg.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der zuvor letzte Sieg in der Fußball-Bundesliga gelang den Frankfurtern Mitte Dezember beim 1:0 gegen den FC Augsburg. Mit 28 Punkten ist die Eintracht in der Tabelle mittlerweile auf Rang acht zurückgefallen. Der Rückstand auf einen internationalen Startplatz beträgt bereits acht Zähler.

Bei seinem Heimdebüt muss der neue Trainer Albert Riera weiter auf die Offensivkräfte Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Michy Batshuayi und Can Uzun sowie Abwehrspieler Arthur Theate verzichten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite