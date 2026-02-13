Fußball-Bundesliga

Noch kein Burkardt-Comeback bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hofft gegen Mönchengladbach auf das Ende der Sieglos-Serie. Noch nicht mithelfen kann Torjäger Burkardt.

Jonathan Burkardt muss weiter auf sein Comeback bei Eintracht Frankfurt warten. (Archivbild) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
Jonathan Burkardt muss weiter auf sein Comeback bei Eintracht Frankfurt warten. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss weiter auf das ersehnte Comeback von Jonathan Burkardt warten. Der Stürmer fehlt dem seit neun Pflichtspielen sieglosen Fußball-Bundesligisten auch im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

«Jonny war eigentlich schon nah dran, musste aber aufgrund einer leichten Erkrankung kürzertreten und wird uns noch nicht zur Verfügung stehen», sagte Eintracht-Trainer Albert Riera.

Burkardt war nach einer Ende November erlittenen Wadenverletzung vor wenigen Tagen wieder ins Training eingestiegen. Die Rückkehr des 25 Jahre alten Nationalspielers verzögert sich aber weiter. «Er hatte am vergangenen Samstag ein fantastisches Training und war bereit, dann aber drei Tage krank. Deshalb schützen wir ihn», begründete Riera den Verzicht auf Burkardt. Man wolle keinen Rückschlag riskieren.

Theate fehlt rund sechs Wochen

Fehlen wird im Duell mit dem Tabellen-Zwölften auch Abwehrspieler Arthur Theate. Er hatte sich am vergangenen Mittwoch im Training eine Knieverletzung zugezogen und wird rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. «Sein Ausfall ist natürlich ein großer Verlust. Er bringt viele Qualitäten mit, die perfekt zu unserem Spielstil passen. Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht», sagte Riera. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Mittelfeldspieler Fares Chaibi.

Gibt es wieder ein Torfestival?

Nach dem 1:1 beim Bundesligadebüt bei Union Berlin hofft Riera gegen die Fohlen-Elf aus Gladbach auf eine siegreiche Heimpremiere. «Wir haben fantastische Fans und ein fantastisches Stadion. Jetzt liegt es an uns, sie mit Energie und Leidenschaft zu füttern. Die Spieler werden alles auf dem Platz lassen», sagte der 43 Jahre alte Spanier.

Eintracht Frankfurts Neu-Trainer Albert Riera hofft gegen Borussia Mönchengladbach auf das Ende der Negativserie. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Eintracht Frankfurts Neu-Trainer Albert Riera hofft gegen Borussia Mönchengladbach auf das Ende der Negativserie. (Archivbild)

Ein Zehn-Tore-Spektakel wie in der Hinrunde möchte der neue Eintracht-Coach dabei unbedingt vermeiden. «Ich hoffe, dass es diesmal nicht wieder 6:4 ausgeht – sonst bekomme ich bald graue Haare. Aber wir wollen natürlich die drei Punkte hierbehalten. Unser Ziel ist es, kontrolliert aufzutreten wie ein Top-Team», sagte Riera.

