Eintracht in München ohne Koch - Burkardt vor Comeback

Frankfurt/Main (dpa) - Während Eintracht Frankfurts Kapitän Robin Koch krank passen muss, steht Jonathan Burkardt im Bundesliga-Spiel beim FC Bayern München vor seiner Rückkehr auf den Rasen. Wie der Nationalspieler im vereinseigenen Podcast mitteilte, gehe es ihm gut. «Ich freue mich und kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu sein, sagte der 25-Jährige vor der Partie beim deutschen Fußball-Meister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz-Arena.

Robin Koch mit Fieber im Bett

Coach Albert Riera bestätigte dies. Ob der Stürmer allerdings gleich von Beginn an spielen wird, ließ er offen. Genauso wie den Einsatz von Arnaud Kalimuendo, der an einer Schulterverletzung laboriert. «Jonny ist fit, aber man darf nicht vergessen, dass er lange ausgefallen ist. Er ist bereit, uns zu helfen», sagte Riera. Auch Kalimuendo sei bereit, zu helfen. «Er ist nicht bei einhundert Prozent, aber wir brauchen ihn», betonte der Spanier. Wie er die Minuten zwischen den beiden Offensivkräften aufteilen will, steht noch nicht fest.

Nicht mit nach München reist hingegen Koch. Der Kapitän und Abwehrchef ist krank. «Er ist nicht fit mit 39 Grad Fieber und nicht bereit für das Spiel. Die Energie fehlt», sagte Riera. Wer für Koch einspringen wird, ließ der Spanier offen. Bayern sei so schon im Vorteil. Da müssten sie nicht auch noch wissen, «wie wir planen», sagte der Trainer. «Alle Spieler sind wichtig, gerade in der aktuellen Situation. Dieses Gefühl gebe ich ihnen. Wir haben Lösungen. Lassen Sie sich überraschen», sagte der 43-Jährige.

Riera: «Sollte lieber in die Kirche beten gehen»

Jammern wollte er nicht und den Spielern mit auf den Weg geben, sich gut zu fühlen und es zu genießen. «Wir haben eine Menge zu gewinnen und nur wenig zu verlieren», betonte er. Dennoch sei man nicht gerade vom Glück verfolgt. «Anstelle jeden Morgen zum Arzt zu gehen und nach den Spielern zu fragen, sollte ich lieber in die Kirche gehen und beten. Denn was hier gerade passiert, ist nicht normal», sagte er eher mit Galgenhumor.