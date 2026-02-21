Fußball-Samstag

Eintracht mit Riesen-Herausforderung in München

Zuletzt gewann Eintracht Frankfurt 3:0 gegen Mönchengladbach, der nächste Gegner ist aber ein ganz anderes Kaliber. Darmstadt will seinen Heimnimbus in der 2. Liga wahren.

Große Herausforderung in München: Eintracht-Coach Albert Riera. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Große Herausforderung in München: Eintracht-Coach Albert Riera. (Archivbild)

Frankfurt/Darmstadt (dpa) - Eintracht Frankfurt geht als klarer Außenseiter in die Bundesliga-Partie des 23. Spieltags beim FC Bayern München. Die Mannschaft von Trainer Albert Riera kämpft derzeit mit mehreren Ausfällen, beim Spitzenreiter fehlt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nun auch noch der erkrankte Nationalspieler und Kapitän Robin Koch.  

Allerdings punktete der Tabellen-Achte in den vergangenen fünf Jahren in der Hälfte der zehn Duelle mit dem Rekordmeister (drei Siege, zwei Unentschieden). 

In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der SV Darmstadt 98 ebenfalls am Samstag (13.00 Uhr/Sky) Fortuna Düsseldorf. Die Lilien liegen als Tabellenzweiter mit nur einem Zähler Rückstand auf den FC Schalke 04 bestens im Aufstiegsrennen und sind am Böllenfalltor in dieser Saison noch ungeschlagen.

