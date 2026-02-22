Hoffnungsträger Burkardt zurück: «Es hat Spaß gemacht»

München (dpa) - Jonathan Burkardt ist als Hoffnungsträger von Eintracht Frankfurt zurück. «Es hat Spaß gemacht, wieder auf dem Platz stehen zu können. Ich bin froh, dass die Verletzungszeit vorbei ist», sagte der fünfmalige Nationalspieler. Nach dem 2:3 beim FC Bayern München haderte er trotz eines geglückten Comebacks etwas: «Wenn man so nah dran ist, hätte man gerne ein Unentschieden mitgenommen.»

Viel fehlte nicht - und diese Eintracht-Überraschung wäre trotz lange klarer Münchner Überlegenheit geglückt. Der FC Bayern führte nach Treffern von Harry Kane (20./68. Minute) und von Nationalspieler Aleksandar Pavlovic (16.) mit 3:0. Durch das 1:3 von Burkardt nach einem von Kane verschuldeten Foulelfmeter und dem 2:3 durch Arnaud Kalimuendo schnupperte die Eintracht nochmal am Unentschieden. Beide Torschützen waren eingewechselt worden.

Eintracht freut sich über «Schritt nach vorne»

«Insgesamt war die zweite Halbzeit ein Schritt nach vorne», sagte Sportvorstand Markus Krösche und wies auch auf die Bedeutung der Joker hin. «Die Einwechslungen haben nochmal richtig Schwung gebracht. Da hat man vielleicht auch gesehen, was uns in den vergangenen Wochen und Monaten ein ums andere Mal gefehlt hat.»

Besonders die Rückkehr von Burkardt lässt die unter Trainer Albert Riera erstarkte Eintracht hoffen. Der Stürmer war nach einer Ende November erlittenen Wadenverletzung erst kürzlich wieder ins Training eingestiegen. «Krafttechnisch fehlt mir für 90 Minuten noch etwas. Von der Spritzigkeit und der Fitness fühle ich mich sehr gut», sagte der 25-Jährige. Der Trainer war ohnehin begeistert. «Seine Einstellung ist fantastisch», sagte der Spanier.

Das erwartet Riera von seinen Spielern

Nach einem Sieg und einem Remis bedeutete das 2:3 die erste Niederlage in der bislang kurzen Riera-Amtszeit bei der Eintracht. «Auch wenn wir verloren haben, kann uns das Auftreten nach der Pause einen Schub und weiteres Selbstvertrauen geben», sagte der Coach. «Was ich immer erwarten kann von meinen Spielern, sind Attribute wie Charakter, Positivität und Persönlichkeit.»