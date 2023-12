Eintracht in Leverkusen mit Trapp: Dina Ebimbe fraglich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Respekt, aber auch viel Vorfreude, geht Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Partie bei Bayer 04 Leverkusen. «Wir messen uns mit der aktuell besten Mannschaft Deutschlands. Es wird ein herausforderndes Spiel, auf das wir uns alle freuen», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor dem Match am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Er weiß, dass nur bei einem Erreichen des eigenen Leistungsoptimums und einem Quäntchen Glück eine Überraschung für seine Mannschaft beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter möglich ist. «Wir haben einen Gegner vor der Brust, der eine überragende Bundesliga-Saison spielt. Aber wir haben gegen Bayern gezeigt, dass wir gegen solche Teams mithalten können», sagte Toppmöller. «Es wird ein Riesenbrett, das wir bohren müssen.»

Trotz der Enttäuschung nach der 0:2-Niederlage in der Conference League beim FC Aberdeen gehen die Hessen mit breiter Brust in die Partie. «Wir wissen, was letzte Woche gegen Bayern passiert ist. Ich traue uns was zu. Dafür brauchen wir aber eine top Mentalität und Aggressivität. Momentan ist Leverkusen das Maß der Dinge», sagte Toppmöller.

Fraglich ist der Einsatz von Eric Junior Dina Ebimbe. Der 23-Jährige musste in Aberdeen frühzeitig verletzt vom Feld. Wie der Verein am Freitag mitteilte, erlitt der Offensivspieler eine Verstauchung der linken Fußsohle. Besser sieht es bei Kevin Trapp aus. Der Nationaltorwart war in Aberdeen wegen Rückenschmerzen ebenfalls frühzeitig ausgewechselt worden. Ihm geht es wieder besser. Einem Einsatz dürfte nichts im Wege stehen.